Dopo che ieri sono stati presentati grossi investimenti a favore dello svago e dell’infanzia , oggi il Municipio di Bellinzona annuncia importanti progetti destinati ai portatori di andicap. Sì perché in Svizzera, secondo le stime, il 10% della popolazione soffre di una disabilità, e pure la capitale ticinese ha le sue barriere architettoniche. A cui ora si mette... una barriera. «Anche la libertà di movimento è un diritto fondamentale dell’uomo che vogliamo sia rispettato» ha sottolineato il sindaco Mario Branda presentando alla stampa la richiesta di un credito complessivo di 2,3 milioni di franchi all’indirizzo del Legislativo. In questo modo l’Esecutivo intende rendere la Città ancora più inclusiva, cancellando progressivamente le preclusioni, ha aggiunto.

Soluzione per la chiesa

Come evidenziato dal capo del Dicastero opere pubbliche e ambiente Christian Paglia, dopo gli interventi già effettuati negli scorsi anni, si pensi ai marciapiedi dove comunque molto resta da fare, si prosegue ora con cinque edifici pubblici, tre del quartiere centrale e due della «periferia». In primis citiamo la chiesa Collegiata, un po’ per rispetto religioso e un po’ perché la nostra redazione si trova proprio dirimpetto, ma soprattutto perché del progetto si parla da anni, con don Pierangelo Regazzi particolarmente attivo nel rivendicare l’opera. È stato un parto difficile, considerando che si è dovuto trattare a lungo con l’Ufficio dei beni culturali, molto attento al carattere protetto del monumento. Alla fine è stata individuata la soluzione che non mette in ombra la facciata della chiesa: un lift che sarà realizzato sulla parte sinistra e porterà sulla terrazza laterale; da qui le sedie a rotelle potranno proseguire fino all’entrata sud dell’edificio sacro, dove una piattaforma mobile a pavimento permetterà di superare gli ultimi scalini. La spesa sarà di 260.000 franchi.