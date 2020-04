«La Città si faccia promotrice di una politica attiva di interventi e investimenti per rilanciare l’economia e per garantire il reddito delle famiglie, fortemente minacciato dal concreto rischio di recessione», completando il milione messo dal Municipio di Bellinzona come sostegno alle attività economiche «con ulteriori misure specifiche d’aiuto diretto ai cittadini attraverso un sostegno alla popolazione». Lo chiedono il PS di Bellinzona e il gruppo dell’Unità di sinistra in Consiglio comunale ricordando che la pandemia da coronavirus «sta incidendo pesantemente in tanti ambiti delle nostre esistenze causando sofferenze e privazioni di vario genere».

«Riteniamo anche doveroso porre un’attenzione particolare a quei settori economici che più di altri risentono delle conseguenze di questa crisi: il lavoro su chiamata, il lavoro ad ora, il lavoro in nero», spiega un comunicato ricordando che la consigliera comunale Lisa Boscolo ha depositato un’interrogazione che pone la questione dei lavoratori più fragili e un possibile intervento sociale ed economico in aiuto alla popolazione. Bellinzona non dovrebbe inoltre rinunciare «agli importanti progetti già in discussione o ancora in fase di pianificazione (la realizzazione del nuovo ospedale ai Saleggi, la realizzazione di Casa Marta, lo sviluppo del quartiere delle Officine, l’acquisto dell’ex ospedale a Ravecchia correlato all’idea di Casa della cultura, la promozione del turismo e della cultura e altri progetti strategici). Oltre a superare una crisi puntuale, sempre secondo la Sinistra bellinzonese la Città dovrebbe infatti «comunque provvedere ad un rilancio a più lungo termine e non unicamente improntato agli aspetti economici, ma anche sociali, ambientali e culturali». La popolazione, terminata la crisi, «avrà bisogno più che mai di spazi d’aggregazione e di cultura per poter riprendere una vita sociale di qualità».

Evidentemente questi impegni comportano degli oneri finanziari: «Dei margini di manovra si possono ricavare ad esempio tramite l’uso oculato del capitale proprio oppure ricalibrando la politica del debito». Per contro il PS ritiene «che mai come ora il ricorso a sgravi fiscali lineari sarebbe fuori luogo, visto che misure di tal genere riducono unilateralmente le risorse dell’ente pubblico, senza risultare efficaci nell’aiutare chi veramente ne ha bisogno».

«Le commissioni tornino al lavoro in remoto»

Infine, sempre secondo l’Unità di sinistra «è essenziale che le Commissioni tornino immediatamente al lavoro (tramite videoconferenze o incontri in ampi spazi con le adeguate misure di distanza sociale e di protezione) e che, come stanno facendo altri legislativi a livello federale e cantonale, si cominci subito a predisporre una seduta del Consiglio comunale in una sede straordinaria e con le misure appropriate, da effettuarsi quando le misure sanitarie lo permetteranno».

