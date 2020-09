«Le arrampicate sui vetri, dopo la pubblicazione delle risultanze degli audit riguardanti i sorpassi di spesa, per cercare di giustificare l’ingiustificabile, non sono tardate ad arrivare. Subito a evidenziare che non ci sono riscontri, almeno per ora, di rilevanza penale. Come se ciò fosse sufficiente per lavarsene le mani. Vedremo se le inchieste disciplinari e amministrative, le cui conclusioni sono attese per inizio ottobre, confermeranno questa ipotesi». Lo scrivono Alessandro Robertini e Lorenza Giorla per il ForumAlternativo (FA) di Bellinzona dopo la presentazione, mercoledì da parte del Municipio, degli approfondimenti interni ed esterni sulla vicenda. Il FA parla di «arrampicate sui vetri», mentre «da parte dei partiti di ‘governo’ presenti in Municipio sono subito arrivate accuse e richieste incrociate a chiedere dimissioni, riorganizzazioni di dicasteri, assunzione di responsabilità, e chi più ne ha più ne metta, per difendere la proprio piccola fetta di potere».