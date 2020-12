Anche alla luce della crescente digitalizzazione seguita alla pandemia, va finalmente in pensione la tesserina cartacea con foto da rinnovare annualmente con timbro allo sportello che i bellinzonesi devono mostrare per accedere agli ecocentri e per ottenere lo sconto al centro sportivo. Sarà sostituita dalla nuova tessera denominata «Bellinzona360» che dal 1. gennaio 2021, attraverso account sicuro e personalizzato chiamato «e-Cittadino» (all’indirizzo www.bellinzona.ch/e-cittadino), permetterà pure di eseguire pagamenti online, verificare il proprio estratto conto relativo a contribuzioni e tasse, così come lo stato dei propri immobili, e richiedere una serie di servizi in remoto, ad esempio certificazioni. Ne avevamo parlato due anni fa, quando il progetto era considerato ancora prematuro. Ora, proprio come risposta alla necessità attuale di limitare i contatti sociali, la Città «ha ritenuto doveroso accelerare un processo in atto in tutte le sfere della nostra quotidianità permettendo alle cittadine ed ai cittadini di disporre di una serie di servizi senza l’obbligo di muoversi da casa» sottolinea il nuovo numero di «Bellinzona Informa» fresco di stampa. La possibilità di orientarsi verso i servizi online è solo il primo passo del processo di digitalizzazione dell’Amministrazione pubblica, ma non sarà obbligatoria per i cittadini. L’offerta di servizi tramite gli usuali sportelli, con o senza appuntamento, continuerà insomma ad essere offerto senza alcuna restrizione con gli orari in vigore attualmente, assicura il Municipio. C’è inoltre tempo per adattarsi: la tesserina cartacea rimarrà infatti valida fino al 30 giugno 2021.

A breve i dettagli sull’attivazione

Che succede ora, concretamente? Entro fine 2020 tutte le persone di riferimento per ogni economia domestica e le persone sole riceveranno una lettera con l’indicazione di come attivare il proprio account e-Cittadino e ottenere tra le altre cose la tessera Bellinzona360 con durata illimitata. La nuova carta in formato carta di credito recherà la foto del titolare e un codice QR che servirà per accedere ad una serie di servizi, così come per il controllo di alcuni diritti, per esempio per la consegna del verde o per ottenere le tariffe preferenziali negli impianti sportivi della Città. Come detto non sarà dunque più necessario recarsi ad uno dei tredici sportelli multifunzionali comunali per richiederne il rinnovo tramite timbro. La tessera potrà anche essere ottenuta in versione digitale da salvare sul proprio smartphone. Chi desiderasse la tessera Bellinzona360 senza accedere al portale e-Cittadino potrà comunque farlo recandosi in uno degli sportelli multifunzionali della Città. Non sarà più necessario portare una fotografia formato passaporto: assieme ai dati di registrazione verrà scattata sul posto la fotografia digitale che apparirà sulla tessera. «La tessera Bellinzona360 - sottolinea il Comune - è solo la parte più tangibile di questo processo di digitalizzazione dei servizi pubblici comunemente chiamato eGovernment: ovvero la fruizione online di una serie di prestazioni senza la necessità di recarsi allo sportello o raggiungere telefonicamente un servizio dell’amministrazione».

Domande, risposte e sviluppi futuri

La nuova tessera «Bellinzona360» attesterà il domicilio del titolare, che potrà quindi accedere ai servizi e alle facilitazioni riservate ai residenti: si pensi soprattutto all’entrata alle strutture sportive: bagno pubblico, piscina coperta e pista di ghiaccio esterna. Ma come detto richiamerà pure una serie di servizi online tramite il relativo account su Internet, «sicuro e personalizzato» garantisce il Municipio. La tessera rimarrà valida finché la persona risulterà domiciliata nel Comune di Bellinzona, e perde validità al momento della partenza, non deve essere riconsegnata. La tessera deve essere sempre «sull’uomo»? No, come detto è possibile ottenerla in formato elettronico conservandola sul proprio smartphone, pronta a essere esibita in caso di bisogno. In futuro alla tessera digitale potrebbero essere abbinate altre funzioni, ad esempio in ambito di acquisti presso i commerci locali.

La tesserina cartacea verso il pensionamento. ©CdT/Siber

