I due schieramenti

I primi hanno applaudito l’Esecutivo per quanto fatto sinora in questa legislatura corta scattata nel 2017 alla nascita della Città aggregata, non senza però invocare un maggior rigore finanziario dal momento che le spese aumentano più velocemente delle uscite e che gli investimenti all’orizzonte sono ingentissimi, motivo per cui andrebbero operate delle scelte di priorità anche per giungere ai necessari avanzi di 2,3 milioni annui. I secondi, quindi quelli che potremmo definire l’opposizione e che come tale si presentano all’appuntamento elettorale, hanno da parte loro lanciato non poche frecce all’indirizzo della compagine a trazione liberal-socialista capeggiata dal sindaco Mario Branda. Varie le critiche di carattere socio-ambientale giunte in particolare dai Verdi, che dopo l’annuncio del «divorzio» dai socialisti proprio in vista della chiamata alle urne hanno concretamente e coerentemente dato avvio a una campagna di contrasto. In particolare Ronnie David ha posto l’accento sull’emergenza climatico-sociale che non troverebbe spazio nell’agenda municipale, come testimoniano la «cementificazione della città» e l’elevato appello all’assistenza. Ha pure citato una presunta arroganza istituzionale dell’Esecutivo, che spesso a suo dire dimostrerebbe un certo fastidio per l’opposizione. Posizione questa espressa a titolo personale pure da Luigi Calanca (Lega), che oltre a denunciare una mancanza di attenzione per i quartieri ha parlato di «combattività dispotica» assunta dal Palazzo nei confronti delle minoranze politiche, mentre Tuto Rossi (UDC) ha evocato «l’inefficienza politica» della compagine che guida Bellinzona. Da parte sua Monica Soldini (MPS), ricalcando in questo Ronnie David, ha messo in discussione la valenza strategica dei progettoni che il Municipio ha in canna per i prossimi anni, e ha lanciato un allarme per l’emergenza sociale come fatto anche dal comunista Alessandro Lucchini secondo cui contro la povertà la Città può e deve fare di più.