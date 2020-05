Bellinzona rialzerà la testa, e lo farà in fretta

Il quarto (e straordinario, dopo l’annullamento delle elezioni previste il 5 aprile a causa del coronavirus) anno di legislatura si è aperto nel peggior modo possibile a Bellinzona. Da un lato i 19 decessi alla casa anziani di Sementina a seguito della pandemia, dall’altro la tegola dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere: il Policentro di Pianezzo, il restyling dell’ex oratorio di Giubiasco e l’ammodernamento dello stadio Comunale nella Turrita. Alla luce di questi due problemi e delle immaginabili conseguenze economiche della COVID-19 sui commerci locali, si rischia una impasse fino all’aprile 2021. La Città però non può permetterselo: troppi, e importanti, i progetti in corso.

Nel 2020 dovrebbe (o avrebbe dovuto?) provare a crescere. A gettare le basi per uno sviluppo che nello spazio di 15-20 anni dovrà portarla ad essere, a tutti gli effetti, il polo di riferimento del Sopraceneri. Come ha saggiamente ricordato ieri, da noi interpellato, il capogruppo PPD in Consiglio comunale Paolo Locatelli, politico navigato e competente, quest’anno doveva aprirsi la «fase 3» dell’aggregazione. Quella degli investimenti strategici (per complessivi 75-100 milioni di franchi) che, secondo lo stesso Municipio (si veda, a questo proposito, il Preventivo 2020), hanno l’obiettivo di «assicurare una nuova dinamica di sviluppo sociale e economico» alla Turrita e, di conseguenza, «un miglioramento delle risorse fiscali».

I dossier sul tavolo sono quelli sulla bocca di tutti da anni, e che il consesso guidato dal sindaco Mario Branda ripete come un mantra. Si va dalla nuova sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina alla pianificazione del comparto che verrà lasciato libero dalle Officine FFS, passando per la valorizzazione dei castelli, la costruzione dell’ospedale alla Saleggina, la fermata del treno in piazza Indipendenza fino all’edificazione del centro espositivo-congressuale. Senza dimenticarne altri, forse dalla valenza meno strategica, ma comunque significativi per un’entità nata appena tre anni fa (ad esempio il Parco fluviale, il semisvincolo di via Tatti, l’ulteriore potenziamento del trasporto pubblico, la centrale di pronto intervento per gli enti di soccorso).

Neanche il peggiore dei pessimisti, naturalmente, avrebbe mai osato immaginare un inizio di 2020 così tremendo. A livello globale, svizzero, ticinese e, soprattutto, bellinzonese. Cosa succederà ora? Non abbiamo la sfera di cristallo. È comunque significativo che il Municipio abbia manifestato l’intenzione di voler girare il prima possibile questa brutta pagina dei sorpassi di spesa. Le conclusioni dei due audit (interno ed esterno) e dell’inchiesta amministrativa e disciplinare aperta nei confronti del direttore del settore Opere pubbliche (sospeso a titolo cautelativo) saranno note entro due mesi. Indicativamente, dunque, entro fine giugno-inizio luglio. Prima delle ferie estive. Così che si possa «ricominciare», da settembre, a fare politica vera. Quella concreta. Per il bene della capitale.

Nel frattempo si sarà provveduto a riorganizzare il settore delle Opere pubbliche (affidato, presto, ad una nuova guida, affiancata forse da dei consulenti esterni). Poi si dovranno ripianificare, inevitabilmente, gli investimenti. Si dovranno ridefinire le priorità, per prendere in prestito sempre le parole di Paolo Locatelli. Attenzione, questa non è musica nuova per chi mastica politica all’ombra dei castelli. Già nel Consuntivo 2017 presentato nella primavera 2018 il Municipio scriveva che l’esercizio della «definizione delle priorità» nei prossimi anni avrebbe dovuto essere «svolto con una certa costanza per aggiornare gli andamenti dei lavori» dei cantieri in corso. A distanza di due anni abbiamo visto che questo «esercizio» non è stato svolto nel migliore dei modi, purtroppo.

Un primo segnale di quello che accadrà nei prossimi 60 giorni lo avremo durante la seduta di Consiglio comunale del 25 maggio. Il Legislativo, che si riunirà con ogni probabilità al Mercato coperto di Giubiasco per rispettare le norme igieniche e di distanza sociale, sarà chiamato ad approvare il messaggio sul Fondo comunale di sostegno alle attività economiche per un milione di franchi. La discussione sarà monopolizzata dalle possibili conseguenze del coronavirus, ma non è escluso che vengano spese anche due parole sulla bufera che ha investito questa settimana la Città (sul tema sono già state inoltrate due interpellanze).

Servono chiarezza e trasparenza, ora. Bellinzona deve rialzare la testa. E deve farlo in fretta.

