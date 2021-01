È un giudizio severo quello del verde Ronnie David al Programma d’azione comunale (PAC) tramite cui il Municipio di Bellinzona vara le linee della pianificazione territoriale della capitale da qui al 2040. In vista del voto consultivo del Legislativo, nell’ambito dell’esame all’interno della Commissione del Piano regolatore (PR) l’ecologista si è distanziato dagli otto colleghi, proponendo una relazione di minoranza che boccia quasi totalmente il documento. Anzitutto per gli aspetti metodologici, con un coinvolgimento popolare giudicato marginale e presunti condizionamenti dell’Esecutivo nei confronti degli esperti che hanno realizzato i tre studi poi confluiti nel PAC. Due gli esempi: l’ubicazione del futuro ospedale alla Saleggina, secondo David «condizione inamovibile del progetto», e «l’imposizione di non addentrarsi nella pianificazione» della riconversione delle Officine FFS, di cui diremo in seguito.

«Attenzione alle densificazioni»

Passando alla sostanza, Ronnie David denuncia la mancanza di un cambio di paradigma di fronte «alle urgenti sfide epocali del cambiamento climatico e della sostenibilità» e, più concretamente, di linee guida concernenti l’edificabilità del territorio. «Come sia possibile che il PAC non rifletta sulla previsione di decrescita demografica e sulle relative conseguenze, concentrandosi invece su una crescita demografica certa, è veramente inspiegabile», scrive il consigliere comunale ecologista ricordando che l’attuale «eccedenza di superfici edificabili rispetto all’effettivo fabbisogno». Cita poi le stime dell’Ufficio federale di statistica che ipotizzano per il Ticino una diminuzione demografica pari a 18.000 persone entro il 2050. In questo contesto, ritiene pericolose le possibilità edificatorie ancora concesse dal PAC. David riconosce che l’economia edilizia debba poter sopravvivere, «ma non a scapito degli obiettivi prefissati dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio». Ritiene quindi «fondamentale porre un freno sin da subito alle nuove edificazioni, in maniera che il tasso di sfitto possa essere gradualmente assorbito» (oggi a Bellinzona siamo al 3,61%, «chiaramente ad un livello di allarme»). In questo senso «eventuali densificazioni possono essere ipotizzabili solamente al fine di riordinare e compattare il tessuto urbano». Salvaguardando al contempo le zone meno “cementificate”: secondo Ronnie David occorre «valutare attentamente in quale misura i terreni privati sotto-sfruttati dal punto di vista edificatorio possano essere densificati oppure debbano piuttosto essere mantenuti con cospicue superfici verdi che contribuiscano alla termoregolazione dei quartieri e al mantenimento della biodiversità».

«Officine, comparto a rischio»

Un paragrafo a parte lo merita il comparto delle Officine FFS, dove dopo il trasloco dell’attività ferroviaria a Castione le autorità prevedono una riconversione in un moderno quartiere residenziale-commerciale-formativo. Anche alla luce del tasso di sfitto citato, «ipotizzare che quel comparto possa ospitare fino a 2.500 nuovi abitanti (comunque entro 20-30 anni ndr.) appare pericoloso per l’attuale equilibrio della Città: il rischio è quello di un quartiere autarchico e autoreferenziale che potrebbe indebolire ulteriormente il tessuto commerciale del centro storico, mettere in crisi i proprietari degli stabili già edificati che difficilmente possono competere per posizione e qualità con i nuovi insediamenti». Andando a creare «un quartiere moderno e ricco a ridosso del centro e di una periferia sempre più destinata a fasce di reddito minore con possibile nascita di situazioni di ghettizzazione ed esclusione sociale». Si ritiene per contro auspicabile «l’utilizzo dello spazio libero del comparto officine FFS come un comparto centrale di fruizione pubblica, con scuole, posti di lavoro di qualità e spazi di svago e cultura (ciò che per altro il progetto contempla, ndr.)». Tra gli altri temi, l’autore della relazione di minoranza cita la mobilità sostenibile, sollecitando una riduzione dei parcheggi a ridosso del centro, misura senza la quale le nuove infrastrutture ferroviarie ed il potenziamento del trasporto pubblico sarebbero vani. E, in conclusione, invoca una rivalutazione del ruolo dell’agricoltura, settore «che può garantire un degno indotto economico e che cura il territorio», combattendo i cambiamenti climatici. Un settore che non dovrebbe essere confinato sui pendii ma poter lavorare anche negli attuali terreni sul fondovalle.

La relazione di minoranza della Commissione del PR: «Eccedenza di superfici edificabili rispetto all’effettivo fabbisogno». ©CdT/Archivio

