«Indietro non torniamo». È con questo slogan che le donne si approcciano all’odierna giornata di sciopero, che verrà celebrata nella capitale. Lo spirito femminista porterà avanti tre principali rivendicazioni: salari migliori, pensioni corrette e posti sufficienti per la cura dei bambini.

In particolare, l’attenzione verrà posta sulle conseguenze della pandemia, a livello sociale e economico, che hanno toccato maggiormente proprio le donne, anche in Svizzera. La crisi che ha cambiato il mondo negli ultimi 18 mesi ha evidenziato l’importanza di molte professioni in cui le donne sono in maggioranza, ma le loro condizioni di lavoro e i loro salari arrancano. Sanità, servizi alle persone, commercio al dettaglio, scuola. Ma anche l’homeworking, che «aumenta i ritmi di lavoro e mette le donne nelle condizioni di dover gestire nello stesso spazio e nello stesso tempo lavoro e famiglia». Il confinamento infine ha reso ancora più grave il fenomeno della violenza domestica.