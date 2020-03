«In ambito di mobilità ciclistica riconosciamo a Bellinzona il ruolo di locomotiva del Ticino». Ad affermarlo è Marco Vitali, ciclista professionista negli anni Ottanta e oggi presidente di Pro Velo Ticino, che abbiamo intervistato per capire come un esperto giudica le possibilità offerte dalla città a chi, per divertirsi o per spostarsi, usa la bicicletta. «Gli investimenti effettuati dal Comune negli ultimi anni e quelli previsti nei prossimi sono cospicui», spiega anche alla luce dei nostri due precedenti articoli sul tema. «Sosteniamo la volontà di rendere Bellinzona sempre più attenta alle bici e di avvicinarla alle realtà migliori della Svizzera tedesca in questo ambito, anche perché ciò viene promosso in parallelo al progressivo miglioramento del trasporto pubblico». Secondo l’ex corridore...