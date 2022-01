Per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico la Città di Bellinzona conferma il contributo per l’acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno a favore dei cittadini che desiderano puntare su una mobilità più sostenibile. Il Municipio, nell’ambito delle proprie politiche di promozione della mobilità sostenibile, anche per il 2022 ha così deciso di mantenere l’impegno a sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico da parte della propria cittadinanza.

La novità

A differenza degli anni passati, a partire da quest’anno il contributo verrà inteso a sostenere coloro che per la prima volta acquistano un nuovo abbonamento annuale Arcobaleno. «L’obiettivo è quello di incentivare maggiormente la transizione a una mobilità più sostenibile da parte di chi oggi non ne fa ancora uso o lo fa in modo saltuario - sottolinea il Municipio - Cittadine e cittadini che richiederanno il contributo potranno quindi riceverlo una sola volta e soltanto se non ricevono già sussidi per il medesimo titolo da altri enti o dal Comune stesso».

Da 50 a 100 franchi

È inteso comunque che nel corso del 2022 (anno di partenza del nuovo approccio) tutti coloro che richiederanno il sussidio saranno considerati abbonati per la prima volta, e solo a partire dal 2023 chi avesse già ricevuto il contributo – che, si prevede, verrà poi adeguato per essere sempre più incentivante a cambiare il proprio comportamento di mobilità – non lo potrà ricevere negli anni successivi. L’aiuto, valido a partire dal corrente mese di gennaio e sino ad esaurimento del credito disponibile per il 2022 è di 80.000 franchi ed è riservato a tutti i domiciliati (da almeno sei mesi) nel Comune di Bellinzona. Consiste, quest’anno come in passato, in 50 franchi sull’abbonamento sino a due zone e 100 franchi per quello oltre due zone.

I dettagli

Maggiori informazioni, così come la modificata Ordinanza municipale e il nuovo formulario per la richiesta del contributo, si trovano alla pagina www.bellinzona.ch/mobilita. Il nuovo formulario di richiesta è pure reperibile agli sportelli multifunzionali dei vari quartieri.

