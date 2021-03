Sport e tempo libero a favore dei cittadini della nuova Bellinzona: dove e come intervenire per migliorare ancora la già ampia offerta proposta? Cosa si può fare per incentivare l’attività fisica, anche per la terza età? È giustificato contribuire finanziariamente ad un progetto «esterno» come quello di Ambrì? Sono alcuni dei quesiti affrontati con quattro candidati al Municipio nel quarto dibattito proposto dal Corriere del Ticino nell’avvicinamento alle elezioni comunali del prossimo 18 aprile. Le risposte dei rappresentanti di quattro liste in competizione presentano sfumature diverse: qui un assaggio, mentre le risposte integrali le potete leggere sul giornale di oggi, venerdì 26 marzo a pagina 20. A presentarsi oggi c’è Luigi Calanca della lista Liberi: «La pandemia che ci accompagna oramai...