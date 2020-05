Dalla talvolta angusta sala di Palazzo civico agli ampi spazi di una palestra doppia. Dopo lo stop causa pandemia, il Consiglio comunale di Bellinzona ha ripreso oggi alle 20 i lavori al centro Ciossetto di Sementina, extra-muros e in piena sicurezza, con logistica che sta risultando perfettamente riuscita. Accessi differenziati, postazioni singole e a distanza di almeno due metri sia per i consiglieri che per i municipali, disinfettanti e mascherine a disposizione all’ingresso - anche se ad utilizzarle sono solo 2 dei 52 consiglieri presenti tra cui un membro che ha sconfitto la malattia - ma nessun controllo della temperatura corporea. Distanziamento anche per il pubblico: una cinquantina i presenti nella parte rialzata della palestra.

Al termine di una giornata parecchio calda, un antipasto di estate che si avverte ancora in serata, una giornata inoltre caratterizzata dal ritorno in aula anche del Parlamento cantonale, eccezionalmente a Lugano, anche il CC della capitale torna dunque a riunirsi. E lo fa dopo tre mesi: l’ultima seduta era stata quella pre-Rabadan, il 17 febbraio, dopodiché tutto è cambiato, qui come nel resto del mondo. Un dramma, quello della pandemia, che ha lasciato il segno anche a livello locale, e che ha portato il primo cittadino Davide Pedrioli e far osservare un momento di raccoglimento per ricordare chi purtroppo non ce l’ha fatta. E ha spinto il consigliere comunale UDC Tuto Rossi, subito in entrata, a chiedere di modificare l’ordine del giorno così da discutere per davvero la questione, con accento particolare alle numerose vittime causa COVID-19 alla casa anziani comunale di Sementina, che si trova proprio a poche centinaia di metri dalla sede straordinaria del Legislativo. Proposta però bocciata dalla maggioranza, così come l’analoga richiesta di affrontare l’attuale tema caldo della politica bellinzonese, il sorpasso di spesa per complessivi 5 milioni di franchi nell’esecuzione di tre opere pubbliche comunali: «Dopo la stampa adesso dovete informare noi» ha detto senza però incontrare il sostegno dei colleghi. Monica Soldini per l’MPS ha per contro ottenuto di discutere subito il tema del Fondo comunale di sostegno alle attività economiche.