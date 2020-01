Nuovo cambiamento tra gli esercizi pubblici di Bellinzona. Col 1. gennaio il bar Codeborgo è passato di mano. Dopo un quarto di secolo, e al compimento del suo 70.esimo compleanno, Nino Ania ha ceduto l’attività. Ad assumerla è Domenico Trunfio, ex gestore del Piazzetta chiuso nel giugno del 2016, e che dalla stessa estate si occupa della ristorazione del bagno pubblico cittadino. Si chiude così una lunga esperienza, che Nino Ania ricorda con emozione. «Era il dicembre del 1995 quando Mimma, la precedente gerente, cercava un subentrante: io ero cameriere all’Albergo Unione e decisi di lanciarmi in questa nuova avventura». Molti i cambiamenti che ha visto in questi anni. Decisiva la pedonalizzazione del centro storico: «Un cambiamento molto positivo che ha senz’altro incrementato la clientela». Positiva anche l’iscrizione dei castelli nel patrimonio Unesco: «Noi abbiamo lavorato soprattutto con i bellinzonesi, per cui siamo sempre un punto d’incontro, ma devo dire che i turisti sono aumentati molto, inoltre sono di passaggio ma spendono parecchio». Quale consiglio a chi dovesse lanciarsi oggi in un’attività simile? «Puntualità, professionalità e gentilezza: il cliente ha sempre ragione».