«Questo risultato evidentemente non ci riempie di gioia, ma poteva andare peggio». Per il sindaco Mario Branda il disavanzo d’esercizio che la Città si attende per il 2021 è relativamente digeribile rispetto ai primi dati sui quali il Municipio si è chinato per l’allestimento del Preventivo. Disavanzo d’esercizio che si attesta sui 7,8 milioni di franchi con il moltiplicatore d’imposta invariato al 93%. Ad incidere sui conti dell’anno prossimo, come illustrato dal capodicastero Finanze Mauro Minotti, non sarà solo pandemia di SARS-CoV-2 che in totale pesa per 3,5 milioni di franchi (3 milioni di contrazione del gettito d’imposta e mezzo milione di maggiori spese), ma anche al nuovo significativo aumento dei contributi da versare al Cantone per gli anziani (1,37 milioni), per il trasporto pubblico che dalla fine di quest’anno conoscerà comunque un significativo potenziamento (1,45 milioni), per la socialità (400.000 franchi) e per la rendita ponte COVID (400.000 franchi). A tutto ciò va aggiunta una diminuzione del contributo di livellamento pari a 1,25 milioni di franchi.