Con questo messaggio governativo il Consiglio di Stato dà seguito e continuità alla progressiva realizzazione delle opere contenute nel Programma d’agglomerato del Bellinzonese. Gli interventi previsti permettono in particolare di ampliare la rete dei percorsi ciclopedonali, nonché di migliorare la qualità e l’accessibilità al trasporto pubblico, in vista dell’apertura della Galleria di Base del Monte Ceneri.

Si tratta di un importo complessivo di 7’420’000 franchi per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra la stazione TILO Arbedo-Castione e il Confine Ticino-Grigioni, per la riqualifica e riorganizzazione di diverse fermate del trasporto pubblico (TP) nella Città di Bellinzona (sei a Bellinzona e una nel quartiere di Giubiasco) e a Cadenazzo (Stazione), nonché per la realizzazione dei Bike&Ride (B+R) presso le principali fermate TP su gomma come pure presso le fermate ferroviarie.