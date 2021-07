Un indizio non fa (mai) una prova. Figurarsi in un anno, il 2020, in cui il coronavirus ha sparigliato le carte. Sta di fatto comunque che la «caccia ai fantasmi» nel Moesano sembra dare i primi concreti frutti. Non spaventatevi, nessuno ha indossato i panni da ghostbuster e tantomeno si è messo a cercare spettri nel Grigioni italiano. Stiamo parlando delle cosiddette società bucalettere, per contrastare le quali in Mesolcina e in Calanca è in atto da quasi un lustro una battaglia partita dai Comuni e che ha in seguito coinvolto anche il Governo retico e quello ticinese e persino l’Ufficio federale di polizia con l’obiettivo di creare un fronte unico. I dati dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di Roveredo, contenuti nel rapporto annuale della Regione Moesa di recente trasmesso ai media,...