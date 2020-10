Non solo la valorizzazione dei castelli e il recupero dell’antico villaggio di Prada, progetto quest’ultimo di cui abbiamo riferito martedì dopo il sostegno di 350.000 franchi proposto dal Municipio al Legislativo. Il Programma d’azione comunale (PAC) della Città di Bellinzona presentato di recente contempla anche altri ambiti di intervento nel contesto dello sviluppo tramite la promozione e la tutela del patrimonio culturale. Trattando a parte, in coda all’articolo, il tema dei castelli che costituiscono evidentemente il fulcro di questa parte del dossier, tra gli altri assi di progressione si citano anche, genericamente, i nuclei storici. Misura prevista dal PAC: valutare l’adeguatezza dei vincoli in vigore e proporre eventuali modifiche, con una variante pianificatoria indicata entro il...