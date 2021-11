Bianco risveglio per alcune località in altura della Svizzera Italiana. Le precipitazioni di ieri hanno portato anche la prima neve della stagione, decretando così l’arrivo dell’inverno. A San Bernardino la coltre bianca ha superato i 25 centimetri, trasformando il villaggio della Mesolcina in una tipica cartolina di Natale. Le precipitazioni sono terminate nel corso della notte per fare spazio al bel tempo. Le temperature nella notte saranno comunque rigide.