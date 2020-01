Nel corso del tradizionale concerto di gala della Filarmonica di Biasca, tenutosi con successo lo scorso 8 dicembre, la Federazione bandistica ticinese tramite Emilio Brilli ha omaggiato due musicisti per la loro lunghissima appartenenza alla società del Borgo. Si tratta di Franco Viviani (70 anni di attività) e Aldo Villani (60). Il concerto si è tenuto davanti a una sala gremita alla palestra SPAI. A dirigere la Filarmonica il maestro Paolo Cervetti. La banda si è esibita in varie composizioni preparate in mesi di impegnative prove, suscitando l’interesse del pubblico composto da soci del sodalizio, familiari, amici ed appassionati. I pezzi proposti, introdotti da Franco Lazzarotto, hanno strizzato l’occhio sia agli spettatori più esperti che ai «profani». L’apertura è stata all’insegna di «Foxfire», un pezzo firmato James Barnes, dopodiché c’è stato spazio per altri mostri sacri del mondo dei compositori come Jacob de Haan e Otto M. Schwarz. Dopo i bis di carattere natalizio, i presenti hanno partecipato all’aperitivo dandosi appuntamento per l’anno prossimo, senza dimenticare che l’attività della Filarmonica di Biasca continuerà di mese in mese così come quella della sua scuola di musica.