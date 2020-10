«Sulla base dei dati attuali, e conformemente al piano di emergenza permanente, la frana di Biborgo è in fase di osservazione a causa di un aumento degli spostamenti». Lo comunica oggi il Municipio di Biasca sottolineando che gli spostamenti» vengono monitorati regolarmente dal Gruppo Tecnico Frana di Biborgo e dalla Sezione forestale sia a distanza, sia tramite misurazioni e ispezioni sul posto». Già in passato diverse volte si sono registrati fenomeni analoghi dopo eventi meteorologici importanti, segnatamente dopo gli eventi pluviometrici autunnali del 2006 e del 2014.

«L’andamento attuale della frana non implica l’adozione di misure particolari per i residenti e la situazione non desta al momento eccessive preoccupazioni», precisa comunque il Comune. I provvedimenti hanno quindi un dovuto carattere preventivo. Si invitano pertanto gli interessati a non allarmarsi: le necessarie informazioni saranno inviate tramite SMS e comunicati. Nel caso in cui dovesse verificarsi un’accelerazione dei movimenti o in vista di eventi meteorologici intensi è prevista un’ulteriore informazione della popolazione con indicazioni più precise.