Previsti lo scorso giugno, posticipati e infine annullati a causa della pandemia, i festeggiamenti per il bicentenario della fusione tra Arbedo e Castione non si terranno nemmeno nel 2021, bensì nel 2022. È quanto deciso dal Municipio, che ha così pensato di organizzare la parte più consistente delle celebrazioni per i 200 anni del Comune in contemporanea con il 600.esimo della sanguinosa Battaglia di Arbedo, che il 30 giugno 1422 vide confrontarsi le truppe inviate dal duca di Milano e quelle confederate che, sconfitte, persero buona parte dei territori acquisiti a sud delle Alpi negli anni precedenti. «Gli eventi per sottolineare il bicentenario dell’unione si terranno presumibilmente a giugno oppure a settembre 2022» spiega il segretario comunale Giuseppe Allegri. Alcuni accenni all’anniversario potrebbero comunque già partire nel corso del prossimo anno. Idealmente si pensa a due weekend o due settimane consecutive. All’evento, che sarà dedicato anzitutto agli aspetti storici di Arbedo-Castione e ai cittadini, «saranno invitate diverse autorità politiche nonché ospiti di spicco che da una parte contribuiranno a sottolineare l’importanza della fusione di 200 anni fa e dall’altra allieteranno le diverse serate». Per i dettagli, comunque, occorrerà attendere: la pianificazione dei festeggiamenti si trova infatti allo stadio iniziale.