Sono giunti a conclusione gli accertamenti su una serie di furti di biciclette (elettriche e non) avvenuti recentemente nel Bellinzonese. A darne notizia in un comunicato stampa è la polizia cantonale, che ricorda che le indagini erano nate in febbraio quando, durante un controllo effettuato dalla Polizia città di Bellinzona nella cantina di uno stabile, erano state rinvenute 12 biciclette e un miniquad di dubbia provenienza. I successivi approfondimenti avviati dalla Polizia cantonale hanno permesso di accertare che almeno tre delle biciclette (due delle quali elettriche) erano state rubate, risalendo quindi all'identità dei proprietari. Il valore della refurtiva accertata supera gli 8 mila franchi, mentre per i restanti velocipedi le verifiche proseguono.