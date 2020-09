Biodiversità a Bellinzona: a che punto è lo studio strategico? A chiederlo al Municipio, attraverso un’interrogazione, è il consigliere comunale dell’Unità di Sinistra Henrik «Bingo» Bang, il quale già nel recente passato aveva posto l’attenzione sul tema in oggetto. Dopo una lunga premessa su quanto fatto in Svizzera e nel resto del Ticino, il rappresentante socialista si china sulla realtà della Turrita, ricordando la risposta che l’Esecutivo aveva fornito alla sua precedente interrogazione. Il consesso guidato dal sindaco Mario Branda, in merito all’eventualità di elaborare un progetto per promuovere la biodiversità in ambito urbano, sottolineava che si tratta di una «moltitudine di spazi verdi diversificati, tutti con la propria vocazione ed estetica. Spazi verdi di qualità (...) che non solo andranno correttamente progettati, ma dovrà essere garantita loro un’adeguata cura, a garanzia del mantenimento nel tempo e quindi dell’investimento fatto. Successivamente dovrà venir promossa ed elaborata una strategia specifica per sviluppare progetti mirati e sinergici».

Henrik Bang annota che «durante il lockdown abbiamo potuto constatare che le aiuole e altre superfici verdi sbocciavano di fiori. La presenza di api ed insetti era maggiore. Terminato questo periodo si è tornati alla tradizionale gestione». Chiede pertanto al Municipio a che punto è lo sviluppo della strategia, se vi sono già superfici verdi che vengono gestite in modo estensivo e con degli sfalci tardivi e se sono in corso progetti di interconnessione sul territorio comunale e di valorizzazione di boschi a favore della biodiversità. E, ancora: «Quanti e quali sono i biotopi di importanza nazionale e cantonale sul territorio di Bellinzona? Con quali strumenti e programmazione viene regolata la gestione finalizzata alla conservazione e protezione della natura? Per quale motivo un biotopo di importanza nazionale come lo stagno del Motto Grande di Camorino non viene adeguatamente gestito con finalità naturalistiche da oltre 2 anni? Come viene trattata la problematica dei neozoi (tartarughe e pesci esotici) all’interno del biotopo (...) di Camorino? Come vengono definiti gli spazi utilizzabili all’interno del biotopo? Vi sono zone di protezione assoluta? Come vengono regolate queste utilizzazioni?».