Il Consiglio comunale di Blenio ha approvato lunedì tutti i progetti tra i quali il sostegno di 200.000 franchi alla Società nido d’Aquila per l’ampliamento della capanna Gorda. Intanto prosegue la raccolta degli ultimi fondi necessari per realizzare l’investimento di circa un milione di franchi. I lavori dovrebbero cominciare nella prima parte del 2021. Via libera anche alla ristrutturazione al campo di calcio di Aquila con una spesa di 250.000 franchi. Il Legislativo di Serravalle ha dal canto suo approvato dei crediti tra cui uno di 155.000 franchi per la manutenzione del ponte di legno di Cané e un altro di 108.000 franchi per la i nuovi posteggi in località Orino. A Roveredo il Consiglio comunale ha concesso 21.000 franchi quale quota parte per l’assunzione di un animatore per il centro giovanile del Moesano. Discusso anche il postulato di Giovanni Duca con le proposte, da approfondire con gli investitori privati, dello spostamento dell’amministrazione comunale nel futuro centro del paese e la copertura della piazza.