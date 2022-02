Non poteva di certo passare inosservato l’ingente dispositivo messo in campo negli scorsi giorni dalla Polizia giudiziaria. Numerosi agenti si sono presentati mercoledì nella sede di una ditta del Bellinzonese (di cui preferiamo non svelare né il nome né gli scopi sociali) per delle perquisizioni. Tutto è partito come sempre da una segnalazione che ha fatto scattare le indagini che sono entrate nel vivo, come detto, tre giorni fa. L’inchiesta - come appreso dal Corriere del Ticino - allo stato attuale riguarda delle presunte irregolarità concernenti l’indennità per il lavoro ridotto. Gli inquirenti hanno interrogato il titolare dell’azienda (un cittadino straniero non residente in Ticino) e i dipendenti. Nessuno è stato arrestato né formalmente accusato.

