Bodio, si va verso elezioni tacite?

Per saperlo bisognerà aspettare le 18.01 di domani, lunedì 27 gennaio, giorno del deposito delle proposte di candidatura per le elezioni del 5 aprile. Ma se alla Cancelleria non giungeranno liste civiche, è molto probabile che i cittadini di Bodio fra due mesi non dovranno recarsi alle urne. Come appreso oggi dal CdT, sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale si prospettano elezioni tacite. Ciò non vuol dire però che non ci saranno volti nuovi nel consesso. Infatti degli attuali cinque municipali, due o tre potrebbero non ripresentarsi, stando a quanto ci risulta. Di sicuro non ci sarà più Silvano Nicoli (CredinBodio, in carica dal 2016), il cui movimento correrà unicamente per il Legislativo, orfano però del suo fondatore che ha deciso di smettere con la politica attiva. Si ripresenta, come già noto, il sindaco Stefano Imelli (PPD).