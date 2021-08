I costi della bolletta elettrica saranno sostanzialmente stabili nel 2022 per i clienti dell’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB). Per un’economia domestica, calcolando un consumo annuo di 3.500 kWh, l’aumento totale sarà infatti all’incirca di 9 franchi all’anno o, se preferite, di 9 centesimi al giorno. Ma vediamo le variazioni riguardanti i tre elementi che determinano il prezzo totale della bolletta iniziando dai costi dell’energia: innanzitutto l’AMB rileva che malgrado il marcato aumento registrato sui mercati energetici, per i clienti ci sarà solo un leggero incremento rispetto al 2021 che si attesterà sugli 0,25 centesimi al kWh per le economie domestiche e sugli 0,1 centesimi per i grossi consumatori. Se il costo della rete rimane invariato, quello complessivo di tasse e tributi farà registrare una leggera diminuzione pari a 0,06 centesimi al Kwh; la tassa sul demanio pubblico passa da 1,05 a 0,99 centesimi al kWh, mentre le altre tasse, FER e RIC, rimangono invariate. Nel complesso, come detto, l’impatto totale sulla bolletta dell’elettricità dei clienti AMB sarà contenuto e quantificabile in 9 franchi all’anno.