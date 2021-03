«Se non si fosse andati in questa direzione per decenni e decenni avremmo avuto un’area inutilizzata perché il costo per la bonifica è talmente oneroso che nessuno avrebbe voluto metterci né i soldi né le mani». La cifra l’ha fatta, il sindaco di Bellinzona Mario Branda, in occasione del recente dibattito promosso in streaming dai Verdi sul quartiere che sorgerà al posto delle Officine FFS: 30-50 milioni di franchi.

A tanto dovrebbero ammontare le spese per la decontaminazione dei circa 114.000 metri quadrati occupati dallo storico stabilimento industriale che, come noto, lascerà la capitale nel 2026. A Castione sorgerà un moderno impianto da 360 milioni di franchi. L’area in centro città non rimarrà vuota: dopo il risanamento vedrà la luce un innovativo comparto che accoglierà contenuti formativi,...