«I gruppi di lavoro tematici Cantone-Comuni istituiti per elaborare delle misure di intervento strutturale in ambito sociale, economico e istituzionale non hanno ancora presentato le loro conclusioni quindi riteniamo inopportuno già adottare una decisione vincolante sul sostegno alla formazione professionale». Con questa motivazione il Municipio di Biasca ha deciso di preavvisare negativamente la mozione con al quale Claudio Isabella, a nome del gruppo popolare democratico in Consiglio comunale, chiede di stanziare alle aziende con sede nel Borgo un credito di 1.000 franchi per ogni nuovo apprendista assunto quale contributo per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Divisione della formazione professionale, rileva l’Esecutivo, sul territorio biaschese sono presenti 118 aziende autorizzate a formare apprendisti. Attualmente sono 66 quelle che ne hanno alle dipendenze. Al 23 agosto erano stati sottoscritti 51 nuovi contratti da parte di 37 aziende. I dati non sono comunque definitivi in quanto la campagna di collocamento si concluderà a fine ottobre. In termini teorici, rileva il Municipio, se la mozione venisse accolta il Comune di Biasca dovrebbe stanziare una spesa complessiva di 51.000 franchi. «Nonostante che il riconoscimento di un contributo di 1.000 franchi per apprendisti possa essere un gesto apprezzato, non pensiamo che rappresenti un incentivo per un’azienda per decidere o meno l’assunzione di un giovane» argomenta ancora l’Esecutivo biaschese, secondo il quale la somma ha un’incidenza limitata sul budget di una ditta. Confermando l’intenzione di proporre misure a sostegno dell’economia locale, il Municipio guidato dal sindaco Loris Galbusera ritiene «che il tema dell’eventuale sostegno alle ditte per l’assunzione di apprendisti potrà essere nuovamente valutato nel complesso delle misure di rilancio dell’economia decise a livello comunale per fronteggiare le conseguenze del Coronavirus.