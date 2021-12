Il boom edilizio al quale è stato confrontato negli ultimi 15-20 anni Arbedo-Castione (in particolare quest’ultimo quartiere) ha fatto sparire quasi completamente il verde dal paesaggio, ma si è rivelato un toccasana per le casse comunali. Il gettito fiscale garantito dalle persone fisiche è in progressione di anno in anno. A Piano finanziario per il periodo 2022-2025 il Municipio ha previsto un aumento costante dell’1,5%, con il moltiplicatore d’imposta che per i prossimi dodici mesi è stato confermato al 91%.

Il prossimo quadriennio, secondo il Preventivo 2022 approvato dal Legislativo prima di Natale, si aprirà con un sostanziale pareggio (avanzo di 75 franchi). Anche se preoccupa il riversamento di oneri dal Cantone. In ogni modo il gettito fiscale complessivo, per l’anno alle porte, si...