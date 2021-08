SOTTO LA LENTE

Sono mesi decisivi per il rinnovo della concessione delle centrali idroelettriche Calcaccia e Morobbia per i prossimi 40 anni - La domanda per l’utilizzazione delle acque dell’impianto airolese è in pubblicazione fino a metà settembre - Non verranno sfruttate ulteriori risorse idriche - Il Legislativo di Bellinzona si dovrà invece esprimere sulla variante di PR