Con un nuovo comitato guidato da Gabriele Cirio che subentra a Nicola Fovini, il carnevale di Re Naregna a Biasca si sta preparando all’edizione 2020 che scatterà mercoledì 26 febbraio per concludersi all’alba di domenica 1. marzo non senza però l’entrata in materia di sabato 22 con il Preveglione al Salone Olimpia. Evento principale sarà come da tradizione il grande corteo mascherato (sabato 29).

Ristorazione e musica

Ottima la collaborazione degli esercenti presenti in zona e anche di quelli un po’ più discosti che parteciperanno attivamente alla buona riuscita dell’evento decorando a tema il locale e proponendo musica. Durante le serate di venerdì e sabato saranno proposti concerti live, sia all’interno dei bar che delle tendine.

Location

Per quanto riguarda l’ubicazione delle tendine vi saranno solo delle piccole modifiche a livello organizzativo per cercare di arrecare meno disturbo possibile ai residenti. Le tendine presenti quest’anno annoverano la new entry dei Giovani Calciatori Biaschesi e la conferma della tendina gestita dai carristi del gruppo Früsa Takia; presente pure la tendina Greyenvent. Confermato il sodalizio che permette a DeRo, UTOE e società del carnevale di offrire un intrattenimento anche gastronomico al salone Olimpia.

Trasporti

Non mancheranno trasporti pubblici offerti gratuitamente per accompagnare a casa in tutta tranquillità al termine delle serate di venerdì e sabato, con la novità, oltre alla tratta per Bellinzona che copre entrambe le sponde e alla tratta che porta ad Olivone, di una tratta fino ad Airolo. Inoltre all’altezza di via Pini sarà presente durante tutte le serate un taxi che garantirà, per chi lo vorrà, un rientro sicuro al proprio domicilio a qualsiasi orario. All’SCBar, il bar della società ubicato in piazza Centrale, verrà offerta acqua minerale ad un solo franco fino alle 23, dopo quest’ora l’acqua sarà offerta. Una decisione presa e sempre sostenuta dal Municipio di Biasca per tutelare la sicurezza soprattutto dei minorenni, sarà l’introduzione quest’anno del braccialetto «no alcol» per i minorenni. Verranno utilizzati colori forti che permetteranno a chi è dietro ai banconi di vendita il riconoscimento immediato.

Ecologia

Per una manifestazione più ecologica, nel limite del possibile, sono state esaminate diverse soluzioni. Insieme al Municipio si è deciso di orientarsi su dei bicchieri in PLA, ovvero fatti in polimeri di zucchero derivati da piante come il mais, il grano o la barbabietola, ricche di zucchero naturale. Sembrano di plastica ma una volta utilizzati sono totalmente biodegradabili e compostabili. Il biodegradabile si decompone in piccolissimi pezzettini simili a terriccio. Ci si sta inoltre organizzando per ottenere piatti e posate anch’essi biodegradabili al 100%.

Ingresso

Il titolo d’entrata non subirà aumenti di sorta e consentirà con la tessera, da 35 franchi, l’accesso alle serate di venerdì, sabato e al corteo principale del sabato. «Non senza sacrifici perseveriamo nell’offrire le giornate e serate di mercoledì e giovedì a titolo gratuito che permetterà ai presenti di presenziare al corteo notturno del mercoledì e al corteo dei bambini» sottolineano gli organizzatori. Gratuito pure il pranzo per gli anziani della regione e la merenda ai bambini, offerti dalla Coop di Biasca. Infine, nuove leve daranno un’innovativa impronta al giornalino satirico «Ra Froda» non perdendo di vista l’ormai lunga tradizione.

