Bus, bici e interventi in stazione: ecco oltre 8 milioni

Nessuna sorpresa, oggi, in Gran Consiglio. Il Parlamento ha approvato il credito complessivo di oltre 8 milioni di franchi per alcune opere che ottimizzeranno il trasporto pubblico nel Bellinzonese. Si tratta del secondo pacchetto di misure previsto nell’ambito del Programma d’agglomerato di terza generazione, il cosiddetto PAB 3. I favorevoli sono stati 74 a fronte di un astenuto.

È stato dunque un plebiscito per la soddisfazione, in particolare, della Commissione regionale dei trasporti (CRTB) e dei Comuni interessati dalle misure. Fra gli interventi previsti ricordiamo l’ammodernamento di sei fermate del bus, la realizzazione del collegamento ciclopedonale fra la stazione FFS di Castione e Lumino e la riorganizzazione del nodo intermodale alla stazione di Giubiasco. I deputati hanno dato luce verde anche a un contributo di 200.000 franchi per la stessa CRTB.