«Sarà in particolare possibile ampliare la rete dei percorsi ciclopedonali nonché migliorare la qualità e l’accessibilità al trasporto pubblico nel Bellinzonese e predisporre ulteriori opere per accompagnare il potenziamento» avvenuto a seguito dell’inaugurazione della galleria di base del Monte Ceneri.

La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio preavvisa favorevolmente, in modo unanime, il credito di oltre 8 milioni di franchi per alcune opere che ottimizzeranno il trasporto pubblico nel comprensorio. Si tratta del secondo pacchetto di misure previsto nell’ambito del Programma d’agglomerato di terza generazione, il cosiddetto PAB 3. La discussione in Parlamento è in agenda lunedì 22 febbraio. Il sì è praticamente scontato.

«È migliorata la qualità di vita»

Per il presidente...