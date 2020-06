«Si ritiene opportuno e anche maggiormente educativo mantenere la forma del sussidio parziale piuttosto che la completa gratuità (...) che farebbe sì che il Comune se ne dovrebbe assumere i costi indipendentemente dal numero di corse poi realmente effettuate». Pollice verso del Municipio di Bellinzona alla mozione presentata da Manuel Donati (Lega dei ticinesi) e cofirmatari che chiede l’uso gratuito dei mezzi pubblici sulla rete del Bellinzonese ai giovani fino ai 18 anni e agli studenti fino a 25 anni. Sarà il Legislativo, domani, ad esprimersi sulla proposta in via definitiva.

Secondo l’Esecutivo, insomma, è meglio proseguire sulla via tracciata negli scorsi anni piuttosto che procedere ad un’elargizione, per così dire, «a cascata». I soldi investiti qualora si optasse per quanto auspicato...