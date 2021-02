Bus turistici sul suolo pubblico, multe per chi sgarra

Il Municipio di Arbedo-Castione mette ordine nell’uso accresciuto del suolo pubblico per il posteggio di torpedoni da turismo internazionali. Lo fa tramite una nuova ordinanza approvata negli scorsi giorni e che entrerà in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, il prossimo 18 marzo, se non vi saranno ricorsi al Consiglio di Stato. In sostanza la nuova regolamentazione introduce l’obbligatorietà di ottenere un’autorizzazione per poter posteggiare sul suolo pubblico i torpedoni da turismo, o simili, a carattere internazionale. Nel contesto in esame, si legge nell’ordinanza, per suolo pubblico s’intende ogni fondo di proprietà comunale destinato a posteggio oppure adatto allo scopo, mentre per “uso accresciuto” s’intende l’occupazione ricorrente e/o duratura del suolo pubblico. L’applicazione è destinata appunto ai torpedoni da turismo internazionale e ad altri simili mezzi di trasporto di persone, sempre internazionali. Sono invece escluse le zone adibite a stalli per parcheggi pubblici (intesi come zone blu) ed i posteggi per taxi.