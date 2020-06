Mai slogan fu così profetico. Quel «Facciamo il pieno di sorrisi, i commerci locali sono aperti» è stato preso alla lettera dai bellinzonesi ma non solo nelle prime due aperture straordinarie coincise con l’Ascensione e Pentecoste. Una dozzina i negozi del centro che hanno accolto la clientela il 21 maggio, «almeno tre volte tanto» ieri, lunedì, ci confida una raggiante Claudia Pagliari, presidentessa della Società dei commercianti (SCB) della Turrita. Che sia l’inizio della svolta dopo i mesi difficili dovuti all’emergenza sanitaria? Forse è prematuro per dirlo, ma i segnali sono decisamente incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro.

Anche se nelle prossime settimane ci sarà un altro nemico da combattere, oltre al coronavirus: il caldo, che potrebbe far propendere molti cittadini per...