Bellinzonesi, in senso lato, nelle prossime settimane dovrete armarvi di tanta pazienza. Ben tre i cantieri stradali che interesseranno la Turrita; uno è previsto nella capitale, gli altri due nel quartiere di Claro. Prosegue dunque l’impegno della Città nella manutenzione delle arterie e, contemporaneamente, si sfrutta l’occasione per eseguire degli interventi alle sovra- e sottostrutture. Cogliendo, come si suole dire, due piccioni con una fava e limitando pertanto al minimo i disagi per la popolazione.

Procediamo con ordine. Ed iniziamo dal cantiere previsto nella capitale. Il tratto di via Cimitero a Daro sarà chiuso al traffico veicolare per permettere l’esecuzione dei lavori di rifacimento e potenziamento delle infrastrutture elettriche, idrauliche, di smaltimento delle acque, delle telecomunicazioni, della pavimentazione pregiata e dell’illuminazione pubblica, nel periodo compreso tra lunedì 24 gennaio alle 7.30 a venerdì 18 febbraio alle 17.30 se le condizioni meteo saranno favorevoli. I confinanti che non potranno accedere al proprio posto auto devono preventivamente rivolgersi al Settore opere pubbliche per concordare un posteggio alternativo. Per il resto si raccomanda di «seguire l’apposita segnaletica e di avere la massima prudenza».

Passiamo dunque al quartiere di Claro, interessato da due cantieri. Il primo è quello che si aprirà lunedì 17 gennaio alle 8 per chiudersi venerdì 25 marzo alle 17. Un tratto della Strada Sorerei sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di posa delle nuove infrastrutture e della pavimentazione. Sempre lunedì 17 gennaio, e sempre alle 8, scatteranno gli interventi in zona ai Brascei. In questo caso le opere di posa di sottostrutture e pavimentazione termineranno secondo programma venerdì 18 marzo alle 17.

