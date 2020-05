A Giornico arrivano i droni? A chiederlo, attraverso un’interpellanza, è il consigliere comunale indipendente Donatello Poggi. L’ex granconsigliere sottolinea che «da tre settimane circa più persone hanno notato che un drone (?) fa spesso apparizione sopra le nostre teste ma non si riesce bene a capire lo scopo, anche se si potrebbe intuire ma non è questo il punto. Inoltre da parte del Municipio non c’è stata nessuna comunicazione agli albi comunali, come invece imporrebbe la questione. Una questione appunto, quella dei droni, abbastanza delicata e che, anche di recente, ha sollevato interrogativi e interpellanze in più Comuni».