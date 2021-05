«Il nostro sogno è quello di ospitare l’arrivo di una tappa del Tour de Suisse. Ci abbiamo provato, ma il tentativo non è andato a buon fine. Non desistiamo, prima o poi lo realizzeremo». Davide Silvanti di chilometri sui pedali ne macina parecchi. Il presidente di Moesano Cycling sa cosa vuol dire la fatica e non si lascia di certo scoraggiare di fronte al primo ostacolo. In attesa di esaudire il desiderio, la Mesolcina si godrà un’altra carovana, quella del Giro d’Italia. Il gran giorno ha la gamba di un passista: va regolare, ma si sta avvicinando.

Il Sopraceneri e poi i Grigioni

È in agenda sabato 29 maggio, quando andrà in scena la penultima tappa (la ventesima), la Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta di 164 Km. I ciclisti transiteranno dal Locarnese (Brissago, Ascona, Locarno e Cugnasco)...