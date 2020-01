Un grave incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Cantonale a Cresciano. Come comunica la polizia cantonale, in base a una prima ricostruzione, una bambina di 3 anni di nazionalità somala residente in Riviera si è arrampicata sul parapetto ed è caduta da un balcone, al primo piano di un palazzo, facendo un volo di 5 metri.