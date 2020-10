Un incidente della circolazione è avvenuto poco prima di mezzogiorno nella frazione di Freggio, in territorio di Faido, in valle Leventina. Stando ad una prima ricostruzione svolta dalla polizia cantonale, un 65.enne ciclista svizzero domiciliato nel canton Turgovia che circolava in sella a una e-bike ha improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, ha riportato ferite di una certa gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita.