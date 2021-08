Un incidente stradale è avvenuto quest’oggi verso le 12.30 a Piotta. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che, in base a una prima ricostruzione, una 58.enne svizzera residente nel canton Argovia che circolava in sella a una bicicletta sulla Strada cantonale in direzione sud, ha urtato il bordo del marciapiede, per poi perdere il controllo del mezzo. La donna è caduta e ha battuto la testa. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Regione Tre Valli, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la ciclista in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica la donna ha riportato serie ferite.