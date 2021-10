Avrebbe riportato ferite gravi, la donna vittima di un incidente della circolazione questa mattina in via Fabrizia a Giubiasco. La donna, una 78.enne svizzera domiciliata nel Bellinzonese, stava circolando a bordo di una e-bike quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo della bici ed è caduta a terra picchiando la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e gli agenti della Polizia cantonale e della Comunale. Dopo le prime cure la ciclista è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del servizio incidenti della Polizia cantonale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso. La Polizia cantonale cerca eventuali testimoni: il numero da contattare è 0848 25 55 55.