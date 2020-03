«È sospesa la frequenza obbligatoria degli allievi della Scuola dell’infanzia fino al 20 marzo», idem per quella elementare. «Gli stabili scolastici rimangono accessibili agli allievi le cui famiglie non hanno possibilità di accoglienza, viene garantito l’accudimento delle bambine e dei bambini da parte del personale docente», ha comunicato il Municipio di Cadenazzo in barba alle raccomandazioni date dal direttore del DECS Manuele Bertoli nel pomeriggio di oggi. Le autorità comunali comunicano inoltre che si riservano di prorogare la durata della decisione.