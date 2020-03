Da lunedì prossimo, 16 marzo, a Cadenazzo sarà attivo il servizio «Spesa a domicilio» rivolto alle persone anziane o con problemi di salute e unicamente per beni di prima necessità. Implementato dal Municipio con la collaborazione dell’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD). Le richieste possono essere inoltrate alla Cancelleria comunale, al numero telefonico 091 850 29 10, oppure all’indirizzo municipio@cadenazzo.ch, con l’indicazione di un recapito telefonico. La spesa verrà consegnata nel pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì e verrà effettuata nei locali supermercati. La consegna della spesa verrà effettuata da parte di personale sanitario di ABAD, garantendo il rispetto delle direttive sanitarie vigenti. Il pagamento della spesa avverrà tramite fattura mensile, emessa dai servizi finanziari comunali; vista l’eccezionalità dell’attuale situazione, il servizio di consegna è gratuito. La custode sociale di ABAD è a disposizione per domande o altre necessità.