Un incidente della circolazione è avvenuto giovedì pomeriggio, poco dopo le ore 16.00, nella zona industriale di Cadenazzo. Stando alle prime informazioni, il conducente di un SUV immatricolato in Ticino, che circolava sulla strada 53, per motivi da stabilire ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa nel riale sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona oltre agli agenti della Polizia. Il conducente ed un passeggero avrebbero riportato ferite apparentemente non gravi.