Seduta pre-natalizia ieri sera per il Consiglio comunale di Cadenazzo. Anzitutto è stato approvato il Preventivo 2022 che stima un fabbisogno d’imposta di 5,3 milioni di franchi da prelevare con moltiplicatore all’88%. Via libera poi anche ad un credito di 60.000 franchi per la valutazione dello stato dei ponticelli presenti sul territorio comunale. Ok anche alla modifica del Regolamento concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile (ricordiamo che in quest’ultimo ambito Cadenazzo ha ottenuto di recente la conferma del label «Città dell’energia»). Respinta invece una mozione che chiedeva la sostituzione dei cestini e la rivisitazione della collocazione degli stessi, così come quella che chiedeva la posa di lampioni solari LED in punti strategici.