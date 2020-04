Avrebbero riportato ferite apparentemente non gravi, i due ciclisti rimasti protagonisti di un incidente accaduto sabato pomeriggio, attorno alle ore 14:00, sulla strada Cantonale della Valle Morobbia in prossimità di Sant’Antonio. Stando alle prime informazioni raccolte i due percorrevano la strada in direzione di Giubiasco quando, nell’affrontare una curva, hanno perso il controllo del mezzo e sono terminati a terra, urtando un’auto che stava circolando in senso opposto. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure ai due sventurati, in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.