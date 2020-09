Un ottantunenne cittadino svizzero domiciliato nella regione ha perso la vita ieri sui monti di Ciüéi in Valle Malvaglia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che la polizia dovrà stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di un centinaio di metri. Il corpo senza vita dell’anziano è stato rinvenuto verso le 17.00 in una zona impervia. La sua scomparsa era stata segnalata poco dopo le 14.30 alla Centrale comune d’allarme della Polizia cantonale. Le ricerche sono scattate immediatamente. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale sono intervenuti il Soccorso alpino svizzero e i soccorritori della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.